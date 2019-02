Als der Mitpatient im Zweibettzimmer mir beiläufig mitteilte, er sei 57 Jahre alt, dachte ich an einen Zahlendreher. Er sah alt aus, ging gebückt, sein Schnauzer, der einmal blond gewesen sein musste, war gelb-braun geraucht, und die Finger und Nägel seiner rechten Hand waren vom Quarzen Tausender Selbstgedrehter leuchtend schmutzigbraun, und wenn er des nachts oder früh am Morgen seine Raucherhusten aus sich herausschmadderte und -röchelte, waren meine Gedanken nicht allzusehr von christlicher Nächstenliebe geprägt. Trotzdem war er mir nicht unsympathisch; wenn er in seinem schweren, malmigen Wrrängisch über seine Motorradausflüge in die Fränkische Schweiz, nach Frankreich und Italien berichtete oder von den Jahren erzählte, die er in Asien auf Montage gearbeitet hatte, hörte ich ihm gern zu, und seine Suada gegen Lothar Matthäus, den er als Franke als »Schande für Franken« und für »die dümmste Nuss von allen« ansah, ließ an Verve und grimmigem Humor nic...