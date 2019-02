Re: Weg von der Straße

Wie Finnland Obdachlosigkeit bekämpft

Finnland ist das Vorzeigeland in Europa, wenn es um Saunen – nein, wenn es darum geht, Leute von der Straße zu holen. Die dort sonst zum Beispiel erfrieren. Die Strategie: Die Menschen sollen zuerst in einer eigenen Wohnung leben – ganz egal, ob sie drogensüchtig oder arbeitslos sind. Dann können sie sich allen weiteren Problemen widmen. Finnland hat es so geschafft, die Anzahl der Langzeitwohnungslosen innerhalb von acht Jahren um 35 Prozent zu reduzieren.

Arte, 19.40

12 Uhr nachts – Midnight ­Express

