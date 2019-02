Lehrer mit Fernwirkung

Es ist verdienstvoll, dass der Dietz-Verlag Berlin von Antonio Labriola (1843–1904) »Über den historischen Materialismus« (dt. zuerst 1974 bei Suhrkamp) in einer überarbeiteten Textfassung neu herausgebracht hat. Der Leser lernt so die Arbeit dieses Theoretikers in der Periode der Schaffung und des Wachstums der sozialistischen Partei in Italien kennen, in der es vor allem darum ging, die Auseinandersetzung mit dem in der italienischen Arbeiterbewegung einflussreichen Anarchismus zu führen. Die Anhänger Michail Bakunins hatten in Italien die frühe Arbeiterbewegung formiert und bis 1874 129 Sektionen der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) mit 26.000 Mitgliedern geschaffen. Um theoretische und politische Positionen für den Marxismus zu gewinnen, wirkte Friedrich Engels seit 1871 als korrespondierender Sekretär des IAA-Generalrates für Italien. Mit Engels, in dem Labriola, wie Herausgeber Wolfgang Fritz Haug im Vorwort betont, »seinen Mentor« sah, füh...