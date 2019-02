»Reaktionen im Netz ließen nicht lange warten«

In bürgerlichen Medien gibt es Aufregung um einen Tweet der Seenotrettungsorganisation »Mission Lifeline«, der als »Aufruf zur Scheinehe« kritisiert wurde. Am Mittwoch vergangener Woche twitterten Sie: »Ihr seid noch nicht verheiratet? Vielleicht verliebt Ihr Euch zufällig in einen Menschen, der*die hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte passieren, oder? Bleibt offen!« Was wollten Sie damit erreichen?

Die Motivation war ganz einfach, einen Tweet für die Liebe zu machen. Es wird immer abstrakt von irgendwelchen Flüchtlingen gesprochen, es werden bloße Zahlen genannt, wie viele auf dem Mittelmeer ertrunken sind und so weiter – aber dass es auch um Gefühle von Individuen geht, kommt selten vor. Daran wollten wir erinnern. Mit Scheinehen hat das nichts zu tun.

Aber ein bisschen Provokation war schon dabei, oder?

Nein, so war es nicht gedacht. Soll man sich nicht verlieben, wenn man nicht verheiratet ist? Das ist doch sogar ein konservativer Ansatz. Wir werden...