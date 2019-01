Nächster Anlauf

Die extreme Rechte versucht weiterhin, sich in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt breitzumachen. So wollen die sogenannten Patrioten NRW und zahlreiche weitere Kleingruppen am kommenden Sonnabend erneut eine Versammlung auf dem Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf mit anschließender Demonstration abhalten.

Es handelt sich dabei um dieselben Kreise, die bereits am 17. November 2018 in der Landeshauptstadt aufmarschiert waren. Damals waren zwei Antifaschisten von den Rechten verletzt worden. Zudem hatte das antifaschistische Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer!« (DSSQ) nach Sichtung des vorhandenen Bild- und Filmmaterials darauf hingewiesen, dass ein Kölner Hooligan »höchstwahrscheinlich ein Wurfmesser auf Kopfhöhe in Richtung der Gegendemonstranten und der Polizei« geworfen und sein Ziel dabei »nur äußerst knapp« verfehlt habe (siehe jW vom 28.11.). Das Bündnis hatte besagtes Material damals auf seiner Homepage veröffentlicht.

Nachdem die NRW-Landta...