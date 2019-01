Killer mit Urlaubsgeld

Nach dem »Roadmovieroman« »Harry in Not« (2017) hat der Wuppertaler Schriftsteller Hartmuth Malorny mit »Die Mafia bittet zu Tisch« rasch eine Fortsetzung nachgelegt. Der Mann wird dieses Jahr sechzig und hat nichts mehr zu verlieren, also schreibt er wie ein Besessener. Das meiste lässt sich sehr gut lesen.

Auch Harry, so heißt der nach­namen­lose Protagonist, hat nichts mehr zu verlieren, wenngleich er zehn Jahre jünger ist als sein Erfinder. Als dem abgehalfterten und abgebrannten Klatschreporter Magenkrebs diagnostiziert wird, lernt er in einem Suizidforum ein junges Mädchen kennen. Die beiden entschließen sich zu einer Abschiedstournee Richtung Südfrankreich, um dort ihren Leben ein Ende zu setzen. Geld liegt ja herum in den Banken und Tankstellen. Leichen pflastern Harrys Weg, doch am Ende stellt ihn ein Sondereinsatzkommando. Der Suizid in höchster Not misslingt – die Beretta klemmt. Das ist, zusammengestaucht, der Plot des Vorgängers.

Auf der Kran...