Öffentlich und prekär

Vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder am 6. Februar wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) erhöhen. Am gestrigen Mittwoch traten beispielsweise die Beschäftigten des Gesundheitsamtes Bremen in einen mehrstündigen Warnstreik. Außerdem nahmen die Angestellten des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen und weiterer Landeseinrichtungen an einem ganztägigen Warnstreik teil. Am Tag zuvor waren etwa 2.000 Beschäftigte aus Berliner Kitas, Schulen und Jugendämtern dem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gefolgt, die Arbeit niederzulegen.

Zum Auftakt der Tarifverhandlungen am 21. Januar kündigte der Verhandlungsführer für die Gewerkschaftsseite, Frank Bsirske (Verdi), schon Aktionen zunächst an Kitas, Universitätskliniken, Ämtern und Schulen an. Vergangenen Mittwoch wurde u.a. bereits die Hochschule in Reutlingen bestreikt. Außerdem hatte der Beamtenbund die bei i...