BAföG-Reförmchen

Die Bundesregierung hat am Mittwoch grünes Licht für die Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) gegeben. Am Vormittag beschloss das Bundeskabinett einen von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) eingebrachten Gesetzentwurf, der neben der schrittweisen Anhebung der Regelsätze und Freibeträge eine Aufstockung der Wohnpauschale von derzeit 250 auf 325 Euro vorsieht. Die Vorlage geht nun in die parlamentarische Beratung, planmäßig sollen die Neuerungen zum Wintersemester 2019/20 in Kraft treten. Die Opposition im Bundestag, Bildungs- und Studierendenverbände halten die geplanten Neuregelungen für unzureichend. Dagegen versprach die Koalition gestern eine »Trendumkehr« bei den Gefördertenzahlen.

Das täte bitter not. 2017 erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamts übers Jahr betrachtet nur noch kümmerliche 557.000 Studenten und 225.000 Schüler staatliche Ausbildungshilfen. Wie die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen dieser Tage d...