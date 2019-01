Stillgestanden am Fließband!

Der US-amerikanische Onlinehändler Amazon drückt sich in Deutschland nicht nur seit Jahren um Tarifverhandlungen und die Zahlung entsprechender Löhne. Auch an Berichten über schikanöse Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen mit zuletzt knapp vier Milliarden US-Dollar Reingewinn mangelt es nicht. Dabei geht es zum Beispiel um verwehrte Toilettenpausen, extremen Leistungsdruck, ständige Überwachung der Beschäftigten und Mobbing. Für den Drill braucht der Konzern auch entsprechende Führungskräfte. So rekrutiert Amazon, dessen Gründer und Vorstandschef Jeffrey Bezos laut »Forbes« 2018 mit rund 150 Milliarden US-Dollar Privatvermögen zum reichsten Mann der Welt aufstieg, gezielt ehemalige Offiziere und Soldaten der Bundeswehr. Amazon setzt sie etwa als Teamleiter oder Organisatoren im Bereich Technologie ein. Das belegen offizielle Stellenanzeigen des Konzerns. Zuerst berichtete der WDR darüber.

»Die Einstellung von Personal aus dem Militär ist ein entscheidend...