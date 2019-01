Bevor man mit Klassentheorie kommen kann

Die Verbindung Sozialer Arbeit mit dem Marxismus sollte eine Selbstverständlichkeit sein – sie beschäftigt sich mit Problemen, die er erklären kann. Das letzte kleine Hoch kapitalismuskritischer Sozialarbeit aber gab es im Westen vor etwa 50 Jahren. Das Thema wird nun allmählich neu entdeckt. Ein kleiner Band aus dem Papyrossa-Verlag bietet einen Überblick und hilft, in die Diskussion einzusteigen.

Autor Tobias Kraus erinnert an die Kritische Sozialarbeit der Jahre nach ’68. Sie trat dem Subjektbezug der Einzelfallhilfe, der allein das Individuum für seine Lage verantwortlich macht, mit materialistischen Analysen zu Verarmung etc. entgegen. Nach wie vor versuchen Sozialarbeiter jedoch beispielsweise in der Jugendberufshilfe, Vermittlungshemmnisse ausbildungssuchender Jugendlicher abzubauen – ohne zu fragen, warum Ausbildung als Markt organisiert wird. Der Ansatz der an Marx geschulten Kritischen Sozialarbeit wird von Kraus zu Recht lobend eingeordnet. Abe...