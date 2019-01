Prozesse in Serie

Auch eineinhalb Jahre nach dem G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 reißt die Serie der Prozesse vor den Gerichten der Hansestadt nicht ab. In der vergangenen Woche gab es gleich drei Urteile in G-20-Verfahren. Vor dem Landgericht Hamburg wurde unterdessen das sogenannte Elbchaussee-Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit (jW berichtete) fortgesetzt.

Am Freitag ging es vor dem Amtsgericht um die Vorgänge am Abend und in der Nacht des 7. Juli 2017 im Schanzenviertel. In dem Quartier waren damals Barrikaden errichtet und angezündet, ein Drogeriemarkt und ein Supermarkt geplündert worden, die Polizei griff erst spät ein. Das Gericht verurteilte einen 30 Jahre alten Kölner wegen Beteiligung an den Plünderungen und Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten bei der »Welcome to Hell«-Demo am 6. Juli zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Angesichts der erdrückenden Beweislage räumte der Anwalt des zur Punkszene gehörenden, vorbestraften Mannes...