»Empörung und Verletzung sind gewollter Nebeneffekt«

Vertreter der Rechtsaußenpartei AfD beabsichtigen, an den Feierlichkeiten zum 27. Januar teilzunehmen. Am Tag der Befreiung der Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee wird der vielen Opfer des deutschen Faschismus gedacht. Was bezweckt die AfD mit der Ankündigung?

Völkischer Nationalismus, Rassismus und auch Antisemitismus gehören zur Weltsicht vieler ihrer Funktionsträger. Deshalb mag es verwunderlich scheinen, dass sie an Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Faschismus teilnehmen wollen. Ihre permanenten Versuche, die Geschichte umzudeuten, deutsche Verbrechen zu relativieren und das Erinnern daran zu diffamieren, entsprechen aber auch dem, was AfD-Vertreter in Parlamenten und Gremien betreiben. Sie wollen demonstrieren, dass auch sie qua Wählervotum Teil der demokratischen Gesellschaft sind. Dass sie dabei Empörung und seelische Verletzungen in Kauf nehmen, zum Beispiel bei Verfolgten des Naziregimes und deren Nachkommen, i...