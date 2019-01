Sport frei!

»Gebaut wurde das Gebäude 1864 in der Prinzenstraße 56 in Kreuzberg nach Plänen des Architekten Adolf Gerstenberg. Am 19. Oktober wurde die Einrichtung mit einem feierlichen Akt eröffnet.« Zwanzig Jahre den Bezirk zu erkunden, ohne auf die Zentralturnhalle zu stoßen – das ist mein Bankrott. Wikipedia demütigt mich munter weiter: »Sie befand sich bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in Betrieb und wurde im Februar 1945 durch einen Bombentreffer zerstört.« Wikipedia streut noch mehr Salz in die Wunde: »Das Gebäude befand sich auf der Höhe der (nach Umnummerierung) heutigen Hausnummer Prinzenstraße 70. Das Gelände lag nach der Zerstörung lange Zeit brach. 2009 wurde es durch die heutigen Prinzessinnengärten überformt.« Die blühen also nicht am Moritzplatz, wo 1945 das Kaufhaus Wertheim versank?

Von Selbstzweifeln geplagt suche ich Quellen zu der Turnhalle und gerate auf die Website »Die Berliner Stadtbezirke Gestern und Heute«. Die Rubrik »Der Bezirk Kreuzber...