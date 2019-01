Ausgang offen

Das Jahr 2019 könnte für den Süden der Philippinen, der im Gegensatz zum katholisch dominierten Rest des Landes mehrheitlich muslimisch geprägt ist, zum Schicksalsjahr werden: Das Referendum über eine erweiterte Autonomie des Bangsamoro-Gebiets hat begonnen. Am Montag waren die Bewohner in den ersten Regionen zur Abstimmung aufgerufen. Am 6. Februar wird der Volksentscheid in den übrigen Provinzen und selbständigen Städten, die Teil des neuen Autonomiegebietes werden könnten, fortgesetzt.

Abgestimmt wird über das »Bangsamoro Organic Law« (BOL), das im Kern wiederum die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen der Zentralregierung in Manila und der Moro Islamic Liberation Front (MILF) widerspiegelt. Die MILF ist eine der beiden traditionellen Rebellengruppen der sogenannten Moros, ein Sammelbegriff für die philippinischen Muslime, die jahrzehntelang für mehr Unabhängigkeit gekämpft haben. Entsprechend stark hatte sich jetzt auch die MILF-Führung für eine Anna...