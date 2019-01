Rollenspiele des Todes

Gegenstand der neuen Saison ist die Stimme; die Musiker des Ensembles Resonanz allerdings

sind anspruchsvoll, sie differenzieren. Ihnen geht es um die Stimme als menschliches Organ, als Teil der Partitur und als Stimme des Widerstands. So war der Titel ihres Konzerts am vergangenen Freitagabend »protest«. Was das Residenzorchester der kleinen Elbphilharmonie, das im Dezember mit einem politischen Appell gegen Rassismus und Fremdenhass auf die Bühne getreten war, dann aber unter Protest verstanden wissen wollte, blieb etwas enttäuschend im Unklaren.

Lag es an den Tempi, dem an entscheidenden Stellen mangelnden Nachdruck des jungen lettischen Dirigenten Andris Poga, lag es an Arthur Honeggers zu Beginn erklingender 2. Sinfonie? Dem Franko-Schweizer ging die gute Musik vielleicht allzu problemlos von der Hand. Er lebte zur Zeit der Entstehung dieses Werks im von Nazis besetzten Paris, fühlte sich bemüßigt, »die Gefühle der rücksichtslos verfolgten Völker aus...