Todesstrafe für Oppositionelle

Am 13. Januar ist der Prozess gegen die saudiarabische Menschenrechtsanwältin Israa Al-Ghomgham zum dritten Mal verschoben worden, ohne dass ein neuer Termin festgesetzt worden wäre. Nachdem die direkt dem saudischen König unterstellte Staatsanwaltschaft am 15. August die Todesstrafe für alle sechs in dem Prozess Angeklagten gefordert hatte, war Ghomgham weder bei der im Oktober abrupt und ohne Begründung abgebrochenen Sitzung noch beim Verhandlungstermin im November anwesend, an dem immerhin drei der Angeklagten ihre Verteidigungsschriften vortragen konnten. Eine Begründung für Ghomghams Fernbleiben gab das sogenannte Terrorismusgericht, vor dem der Prozess stattfindet, nicht bekannt.

Die aus der vorwiegend schiitisch besiedelten und einen Großteil der saudischen Erdölressourcen beherbergenden Provinz Al-Katif stammende Ghomgham war gemeinsam mit ihrem Ehemann und vier weiteren Aktivisten im Dezember 2015 verhaftet worden. Sie soll inzwischen in Isolatio...