Ermittlungen gegen weiteren Beamten

Das hessische Innenministerium hat in der vergangenen Woche Berichte über Ermittlungen gegen einen früheren hessischen Polizisten wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat in Zusammenhang mit der rechten Szene bestätigt. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wird dem Mann vorgeworfen, eine Bekannte aus einer gewaltbereiten Neonazigruppe mit Daten versorgt zu haben. Es gebe aber bislang keine Anhaltspunkte für eine »rechtsextreme Gesinnung« des Mannes, erklärte ein Sprecher von Minister Peter Beuth (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Das Innenministerium betonte zudem, es gebe keine Hinweise, dass der betroffene Polizeivollzugsbeamte in irgendeiner Verbindung zu den suspendierten sechs P...