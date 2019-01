Wieso denn Kompromisse?

»No moneyman can win my love«, sang Neneh Cherry 1988 in ihrem ersten großen Hit »Buffalo Stance«, dessen Tantiemen bis heute ihre Miete abdecken. Es folgten Erfolgssongs wie »Manchild« (1989) oder »7 Seconds« (1994), ein Duett mit dem einflussreichen senegalesischen Musiker Youssou N’Dour. Cherry garnierte ihren Hip-Hop mit Pop, Post-Punk oder Jazz und arbeitete mit Größen wie Tricky, Cher oder Chrissie Hynde zusammen.

Cherry, inzwischen 54, ist die Tochter eines Drummers aus Sierra Leone und einer schwedischen Malerin, die bald nach Nenehs Geburt den berühmten Jazzmusiker Don Cherry heiratete. Die Familie lebte auf Reisen, meist aber in Schweden und den USA. 1978 kam die 14jährige Neneh nach London, wo sie in den 1980ern mi...