»Ausmaß in Zahlen«

Lewi Stone, Professor für mathematische Biologie an der Universität Tel Aviv, hat für eine neue Studie die Holocaust-Opfer der »Operation Reinhardt« zusammengezählt. Mehr als 1,47 Millionen Juden seien binnen hundert Tagen von August bis Oktober 1942 im besetzten Polen ermordet worden, schreibt Stone in der neuen Ausgabe des Fachblatts Science Advances. 1,1 Millionen starben in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka, weitere 91.400 in Auschwitz. Rund 302.000 Juden seien in jenen Tagen durch Einsatzgruppen in der Ukraine und Südrus...