Alltägliche Rasterfahndung im Mobilfunknetz

Massenüberwachung findet nicht nur im Internet statt. Über das Mobilfunknetz können mit einer Maßnahme viele Tausende Telefonnummern und Standortdaten gesammelt werden. Dass dabei seitens der Ermittlungsbehörden geltendes Recht außer acht gelassen wird, zeigte ein Beitrag auf dem 35. Chaos Communication Congress zu »Funkzellenabfragen« (FZA). Der Berliner Amtsrichter Ulf Buermeyer und der Journalist Andre Meister von netzpolitik.org haben am vergangenen Samstag in Leipzig über die moderne Variante der Rasterfahndung informiert.

Als eines von mehreren Beispielen diente den beiden eine Serie von Autobränden in Berlin im Mai und Juni 2016. Die Polizei hatte damals bei den Mobilfunkbetreibern nach den in acht Funkzellen an der Rigaer Straße gesammelten Verkehrsdaten gefragt, da hinter den Taten Linke vermutet wurden. Die Ermittler haben »Zehntausende, Hunderttausende dieser Datensätze bekommen«, sagte Meister. Am Ende hat ein 26jähriger vor dem Landgericht ge...