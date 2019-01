Doppelt hält auch nicht besser

Zum Missvergnügen vieler Zeitgenossen verschwinden Doppelnachnamen aus dem öffentlichen Raum. Ein schützenswertes Kulturgut und wichtiger Bestandteil der Leitkultur droht auszusterben: Der Doppelfamilienname ist neben dem PC und dem sauberen VW-Diesel eine der wichtigsten Erfindungen der 80er.

Ohne eigenen Doppelnamen hat man sich damals kaum auf die Straße getraut. Heute gibt es nur noch wenige Schäfer und noch weniger Gümbel, die sich im Besitz eines stolzen Doppelfamiliennamens befinden.

Dabei verzückt der Klang charakteristischer Lautfolgen wie »Annegretkrampkarrenbauer« oder »Leutheusserschnarrenberger« das Publikum. In beiden Fällen erinnert die Aussprache entfernt an das Durchladen einer abschussbereiten Feldhaubitze, und so erfreuen sich diese Doppelnamen in Kreisen der Militaria-Sammler besonders großer Beliebtheit. Folgende Klars...