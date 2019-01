Richter, Montag

Schauspieler Ulrich Thein begann in den sechziger Jahren eine erfolgreiche Karriere als Film- und Fernsehregisseur. Seinen zweiten Film »Titel hab’ ich noch nicht« (1964) siedelte er im Amateurboxermilieu an. Für einen größeren Part engagierte er den Sportredakteur der Jungen Welt, Dieter Schubert (der aktiv geboxt hatte). Für die Hauptrolle fand er in der Boxstaffel des SC Dynamo Berlin Manfred Richter, der nicht nur sportlich überzeugte.

Richter studierte bald schon Schauspiel in Berlin und wurde mit seiner kräftigen Statur ein gern eingesetzter Charaktertyp, vielseitig auf der Bühne, eher einschichtig gefordert vor der Kamera. In den achtziger Jahren war er auf dem Bildschirm in Serien um die Familie Neumann (1984–86) beliebt, in »Geschichten übern G...