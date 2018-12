Und täglich grüßt das ­Murmeltier

Niemand kann Phil Connors leiden. Und er sich selbst auch nicht. Von Beruf Zyniker und TV-Wettermann, wird er ein allerletztes Mal über den traditionellen Murmeltiertag in einem Nest in Pennsylvania mit dem Zungenbrechernamen Punxsutawney berichten und dann den Sender wechseln. So der Plan. Doch dieser Tag, der 2. Februar, wird mies, ganz mies. Und wer diesen Film noch nie gesehen hat und wer nicht in Rita (Andie MacDowell) verliebt war – dem ist wohl nicht zu helfen. Mit Bill Murray (Phil). USA 1993, Regie: Harold Ramis.

Das Erste, Sa., 23.50

Der letzte Scharfschütze

In Carson City fahren schon Autos und Pferdebahnen, als der berühmte Scharfschütze John Bern...