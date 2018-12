Genesis hat Krebs: »Letzte Woche hat man mir eine halbe Flasche Wein aus der Lunge gepumpt!« – danach lacht sie rauhbeinig wie eine alte Matrosenbraut. Bei der 68jährigen wurde vor einem Jahr CMML diagnostiziert. Eine seltene Form der Leukämie, die keine andere kurative Therapie außer einer Stammzelltransplantation zulässt. Spender zu finden ist schwierig, weil für Gebenden wie Nehmenden riskant. Genesis aber ist noch zuversichtlich: »Die Transplantation wird meine Agenda für die nächsten Monate oder Jahre sein. Wenn ich Glück habe, kann ich danach noch ein bisschen älter werden.« An Plänen mangelt es nicht, tausend Dinge fallen ihr für die Zukunft ein. Ausstellungen, Musik, ein Roman und die eigene Autobiographie. Im November fanden ihre vielleicht letzten beiden Konzerte statt – eines in London, eines in Berlin. Zwei Wochen zuvor hat sie dem Autor ein Interview gegeben, geführt per Telefon aus New York City, wo die Künstlerin lebt und arbeitet. Daraus s...