Kohle im Koffer

»Dubios? Nicht ganz legal? Verdammte Hacke, willst du mich veräppeln?« Jochen war ziemlich abgenervt, als er Andreas beim Winden und Wenden zuhörte. »Komm, sprich Klartext! Oder glaubst du, ich verpfeife dich?« – »Nein!« wehrte Andreas vehement ab. »Es ist nur so, dass ich nicht gerade stolz drauf bin. An dem Geld klebt Blut. Das ist zwar immer so, wenn du lange und tief genug gräbst, sauberes Geld gibt es nicht. Aber hier ist es vertrackt; ich bekam das Geld von Freunden, die vielleicht keine Freunde waren, sie sind abgetaucht, und ich sitze auf sechs Koffern Kohle wie auf Kohlen.« Er hob den Kopf; aus einem nahen Gebüsch war ein Geräusch zu vernehmen. Sie schwiegen und lauschten, aber alles war still.

»Keine Bange, die sechs Koffer sind nicht die, mit denen Maxim Biller hausieren und frisieren geht, sonst hätte ich sie schon irgendwo abgestellt.« Andreas konnte es einfach nicht lassen; eine kleine Rempelei am Wegesrand war ihm nie unwillkommen. »Ich kön...