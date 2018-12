Re: Francos langer Schatten

Spanien und die Wunden der Vergangenheit

Der 97jährige Martin Arnal hat jahrelang dafür gekämpft, die Leiche seines Bruders zu exhumieren. Dieser wurde im spanischen Krieg erschossen und in einem Massengrab in Huesca verscharrt. Der Historiker und Publizist Antonio Gomez bemüht sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit. In der Verbindung von Staat und Kirche sieht Antonio einen der Hauptgründe, warum die dies in Spanien so schwierig ist. Er versucht, die nicht zuletzt monetären Verflechtungen der katholischen Kirche mit dem Franquismus offenzulegen. Für Martin Arnal bedeutet es viel, dass sein Kampf Erfolg hatte und er endlich von seinem Bruder Abschied nehmen kann.

Arte, 19.4...