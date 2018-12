»Mit den Himbeeren stimmt etwas nicht.« Ein Anfangssatz fürs Seminar für kreatives Schreiben, meinte der Konkret-Rezensent von Eckhart Nickels »Hysteria« (2018). In dieser »Ökodystopie« geht es um Verblödung durch »biodynamische Sinnsuche«. Der Rezensent hält es für verfehlt, sich in einer Zeit der »Klimawandelleugner« über die Ökos lustig zu machen. Zumal Nickel noch hinter den »Himbeeren« eine Verschwörung wittert.

Der schottische Aufklärer David Hume meinte, ein Philosoph sollte sich beim Denken auf seine Nase verlassen. Der Kavallerist Friedrich Nietzsche folgte ihm: »Ich erst habe die Wahrheit entdeckt, dadurch, dass ich die Lüge (...) roch. Mein Genie ist in meinen Nüstern.« Gerne wird an dieser Stelle erwähnt, dass Nietzsche 1889 in Turin weinend einen Droschkengaul umarmte, der geschlagen worden war. Umgekehrt hatte der Philosoph nichts dagegen, von Lou Andreas-Salomé ausgepeitscht zu werden – für ein Foto. So ist sein Rat »Gehst du zum Weibe, ver...