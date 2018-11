Wahre Tierrechte (49). Wurst und Wahn

Andreas war noch nicht fertig mit dem Thema. »Die Passagen über das Down-Sein, den gedachten Weltuntergang, die Tochter, die Enkelkinder und die Familienplanungen für das Wochenende wurden am nächsten Tag aus dem Interview gestrichen«, berichtete er. »Und dafür brauchst du Einfluss. Obwohl Hoeneß manisch kriminell ist und seine realitätsferne Weltuntergangswahrnehmung und seine ›Bayern München ist das Maß aller Dinge und der Nabel der Welt‹-Sicht ihn zu einer jener ›tickenden Zeitbomben‹ macht, vor denen so oft und so wohlfeil gewarnt wird.«

Jochen sah ihn etwas skeptisch an. »Nimmst du das jetzt nicht etwas sehr ernst? Der Mann ist im Grunde seines Herzens doch eine ganz arme Wurst. Oder von mir aus eben eine Wurstfabrik. Aber er blamiert sich doch selbst, wir haben unseren Spaß mit ihm u...