Klavier mit Hintergrund

Brad Mehldau ist in der Jazzszene bekannt als einer der führenden Vertreter der »kammermusikalischen« Richtung. Ein Weg, den seit den Siebzigern Musiker wie Jan Garbarek oder Keith Jarrett eingeschlagen haben, und der sie klanglich ziemlich weit weggeführt hat von den schwarzen Wurzeln dieser Musik. Herausgekommen ist ein Sound, der weniger vom Ensemblespiel beherrscht ist als von Solisten. Geprägt von Musikern, die ihre Wurzeln in der europäischen Hochkultur nicht verleugnen. Als Brad Mehldau letzte Woche im Rahmen des Festivals »Jazztopad« im polnischen Wroclaw auftrat, begann er den solistischen Teil seines Konzerts mit der Interpretation eines Partitensatzes von Johann Sebastian Bach. Mit taumelndem Takt, wie man das vom »Jeu inégal« kennt, mit Akzenten, die man als klassischer Bachinterpret anders oder weniger pointiert gesetzt hätte, aber doch auf Grundlage einer erkennbaren Vorlage. Seine vorherige CD »Pieces after Bach« ließ grüßen.

