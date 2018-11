Re: Hoffnung für Kinder

Luís’ Einsatz in Andalusien

Heute ein wenig Religion. In dieser Reportage sehen wir, was ein ehemaliger Pfarrer Gutes tut: Luis Martin Valverde arbeitet in Sevillas Problemviertel Polígono Sur für die Organisation »Entre Amigos«, um Kindern zu helfen. Es ist eine der ärmsten und konfliktreichsten Gegenden Spaniens. Sogar die Müllabfuhr geht nur mit Polizeischutz in dieses Stadtviertel, das von Drogengangs kon­trolliert wird.

Arte, 19.40 Uhr

Unterwerfung

Warum ausgerechnet die Deutschen einen Roman verfilmen, in dem sich der Autor die muslimische Machtübernahme in Frankreich vorstellt? Wohl weil sie den feigen Umweg suchen. Michel Houellebecq muss niemand mögen, aber Romane darf man noch schreiben, und »Unterwerfung...