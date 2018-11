Die großen Radikalisierer

Wenn von einer zunehmenden Verrohung und Radikalisierung der Internetkommunikation die Rede ist, dann geschieht dies in den allermeisten Fällen im Zusammenhang mit dem Rechtspopulismus. Die Diagnose scheint klar: Es gibt eine strukturelle Begünstigung von rechter sogenannter Hassrede, autoritären Politikern wie Donald Trump oder rechtsgerichteten Parteien wie der AfD in den am meisten gebräuchlichen »sozialen Medien«. Was an den sogenannten sozialen Medien schlecht sei, so glauben viele wohlmeinende Beobachter, sei vor allem ihre Instrumentalisierung durch die politische Rechte. Der Gedanke liegt nahe, könnte sich bei näherer Betrachtung aber als ein gefährlicher Kurzschluss erweisen. Gefährlich deshalb, weil er das die Debattenkultur zerstörende Potential der neuen digitalen Medien zu unterschätzen droht. In diese Richtung weisen jedenfalls Beobachtungen der Techniksoziologin Zeynep Tüfekci. Die an der Universität von North Carolina in den USA lehrende W...