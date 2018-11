Wahre Tierrechte (45). Shocking great, my Dear

Die Ausgelassenheit der Tiere war offenbar ansteckend; ein paar Freudefunken erwischten auch Jochen und rissen ihn aus seinen Gedanken, durch die jüngsten Ereignissen aufgestöbert worden waren und nun geordnet werden wollten. Oder bildete er sich das nur ein? War es nicht eher so, dass seine ordnungsfixierte Rübe die Vorherrschaft forderte? Konnte er die Dinge nicht einfach ihren Lauf nehmen lassen? Als Bauer war er an wohlorganisierte Abläufe gewöhnt, ohne die sich ein Hof nicht bewirtschaften lässt, aber bewies er nicht bei jeder Laune der Natur und des Wetters, dass er improvisieren konnte? Musste er zwanghaft den Steuermann mit Kompass und Zirkel geben? Also quasi den Starbuck?

Ihm fiel ein, dass Andreas und er sich mit Namen aus einem maritimen Roman der Weltliteratur angesprochen hatten; das hatte es schon einmal gegeben, nicht mit Stevensons »Schatzinsel«, sondern mit Melvi...