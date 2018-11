Wo immer irgend etwas kaputt ist

Claire Foy ist in »Aufbruch zum Mond« noch als die Frau des Astronauten in den Kinos zu bestaunen, als Janet Armstrong, Ehefrau von Neil Armstrong, dem Mann im Mond. Die Astronauten tragen in diesem Film schöne Armbanduhren und werden in gefährlichen Foltergerätschaften durchgeschüttelt, bis sie kotzen wie die Reiher. Die Ehefrauen geben derweil Pressekonferenzen.

Unangenehmerweise explodieren die Gerätschaften manchmal. Es gibt daher nicht wenige, die von Verschwörung raunen. Die technisch recht aufwendige Mondlandung habe in Wirklichkeit niemals stattgefunden, sondern sei von Stanley Kubrick inszeniert worden. In der Populärkultur waren die Amerikaner nie auf dem Mond. Nur die Nazis, Baron Münchhausen und Tim und Struppi waren auf dem Mond. Das weiß jedes Kind.

In »Aufbruch zum Mond« vergessen die Astronauten schon mal, auf dem Mond die US-Flagge aufzustellen, aber ihre Ehefrauen, Einfamilienhäuschen und Armbanduhren vergessen sie nie. Diese Astronauten...