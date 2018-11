Warten auf Brüssel

Am 30. September hat das »Team Europa« einen prestigeträchtigen Golftitel, den Ryder Cup, gewonnen. An dieser Trophäe haftet etwas Ironisches. Denn trotz des Glanzes auf dem Grün windet sich die Europäische Union, um sich von einer verheerenden ökonomischen, sozialen und politischen Krise zu erholen. Der Sieg auf dem Golfplatz ist symptomatisch für etwas Tiefgreifendes: Die EU ist greifbare Realität für die oberen, reichen und gut ausgebildeten Schichten. Aus dieser Sicht ist das Golfteam ein Sinnbild für eine EU der Konzerne und Finanzmärkte. Die sogenannte Mittelschicht und die Arbeiterklasse haben hingegen wenig aus Brüssel zu erwarten.

Strategisches Durcheinander

In weiten Teilen der Linken wird die Sicht geteilt, dass es in der EU an Sozialstandards fehlt. Trotzdem ist die Haltung zur EU ein großes strategisches Durcheinander. Von Linksradikalen bis zu sozialdemokratischen Keynesianern, Kommunisten und Vertretern der Ökologiebewegung, sind sich alle ...