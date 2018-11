Kachelmann des Tages: Taoufik Bouachrine

Irgendwie scheint sich die marokkanische Staatsgewalt selbst nicht so sicher zu sein, ob der Schuldspruch gegen den Journalisten Taoufik Bouachrine vom 10. November 100 Prozent wasserdicht ist. Zwölf Jahre hatte der gefürchtete Kolumnist, einer der letzten, der nach der Säuberung der Presselandschaft unter König Mohammed VI. übriggeblieben war, erhalten – wegen so unappetitlicher Dinge, dass man sie am liebsten gar nicht nennen mag und kaum jemand es noch wagen dürfte, sich für ihn in die Bresche zu werfen: Menschenhandel, Vergewaltigung, versuchte Vergewa...