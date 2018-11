»Heiliger Krieg«

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und Hieronymos II., Erzbischof von Athen, haben am 6. November ein Abkommen unterzeichnet, das in Griechenland endlich die Trennung von Kirche und Staat zum Ergebnis haben könnte. Es ist in der Geschichte des Landes der erste ernsthafte Versuch einer Regierung, den in der Verfassung von 1975 festgelegten Status der griechisch-orthodoxen Kirche zu ändern. Doch der »Heilige Krieg«, wie Athener Tageszeitungen den seit Jahrzehnten andauernden Streit zwischen aufgeklärter Bevölkerung und der orthodoxen Geistlichkeit in der vergangenen Woche nannten, ist für Tsipras noch nicht gewonnen.

Der Klerus des Landes, der um seine seit 200 Jahren staatlich garantierten Privilegien und Pfründe kämpft, hat die Vereinbarung bereits mehrheitlich zurückgewiesen. Tsipras’ Vertragspartner Hieronymos ist zwar »Oberhaupt« der griechischen Orthodoxen, im Kreis der 82 Bischöfe des Landes ist er aber nur ein »Primus inter pares« (Ers...