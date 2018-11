Kiew setzt weiter auf Eskalation

Die Ukraine setzt in dem Konflikt mit Russland weiterhin auf Konfrontation. Die Bundesrepublik und Frankreich wollen nun versuchen zu vermitteln. Man habe angeboten, in den als Normandie-Format bezeichneten Verhandlungsrunden mit Vertretern aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich »an einer Lösung zu arbeiten«, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht indes dafür keinen Bedarf. Die ukrainischen und russischen Behörden könnten die Probleme selbst diskutieren, sagte er nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Dienstag in Paris. »Sollte es irgendwelche technischen Fragen geben, die der ukrainischen Seite nicht ganz klar sind, könnten sie auf der Ebene der örtlichen Grenzbehörden beider Länder erörtert werden.«

Hintergrund ist eine ukrainische Provokation von Sonntag. Zwei Patrouillenboote der ukrainischen Marine sowie ein Schleppe...