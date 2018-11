Wunschzettel nimmt Formen an

Am heutigen Mittwoch beginnt die Herbstsitzung der Innenministerkonferenz (IMK) in Magdeburg. Zur Einstimmung forderte der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) zusätzliche Polizeistellen beim Bund und in den Ländern. »Wir müssen die Sicherheit in Deutschland noch weiter verstärken. Der Schlüssel dazu ist mehr Polizei«, sagte der Minister laut dpa am Dienstag. Während Bayern diesbezüglich voranschreite, gebe es in anderen Bundesländern noch Nachholbedarf. »Wir wollen kein Sicherheitsgefälle in Deutschland«, so Herrmann.

Ein vermutlich ebenfalls von den Innenministern diskutiertes Thema wird das der Abschiebungen sein. Neuerli...