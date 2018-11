Vier Herren

Fünf Tore und obendrein fünfmal Aluminium getroffen – die Abteilung Sturm und Drang des Fußballdrittligisten SpVgg Unterhaching wollte es am Sonnabend aber so etwas von wissen. Leidtragender war der FC Carl Zeiss Jena, der sich zwar ebenfalls torhungrig präsentierte, sich aber nach 90 spektakulären Minuten auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld eine 4:5-Heimniederlage abholen musste. »Wenn man hinten nicht konzentriert ist, kriegt man halt schon mal fünf Dinger«, befand Jenas Angreifer Phillip Tietz hinterher lakonisch. Trainer Mark Zimmermann sah es ähnlich: »So wie wir uns in der Defensive anstellen, haben wir keine Chance. Wenn man vier Tore schießt, darf man einfach nicht verlieren«, stöhnte er. In der Tabelle fiel sein Team wieder auf einen Abstiegsrang zurück. Der Exbundesligist aus dem Münchner Speckgürtel rückte dagegen auf den vierten Platz...