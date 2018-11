Wahre Tierrechte (46). Ein Pferd vor dem Hindernis

Lia, etwas verunsichert über Jochens ambivalentes Gespreize, überwand sich trotzdem und sprudelte los, bevor sie es sich noch anders überlegen konnte. »Ich habe auch einen Vorschlag oder eine Bitte, wie Andreas: Ich möchte euch auch unter die Arme greifen! Ich will mit von der Partie sein! Dass das nicht nur Party ist, habe ich gesehen, und das ist ja gerade der Reiz!« Sie wunderte sich darüber, dass sie so viel sprach, machte aber weiter. »Ich habe einen Job, der nicht schlecht ist, mir aber nie das Gefühl gibt, etwas – mir fällt jetzt kein treffenderes Wort ein – Sinnvolles zu tun, etwas, das mich zufrieden macht, weil ich es gern tue. Es gefällt mir, was ihr hier macht, und dass ich dabei bin, hat mich die ganze Zeit gefreut.«

Immer noch unsicher sah sie Jochen an. »Du hältst mich vielleicht für eine dieser alternativen Frustfrauen, die ihr Leben als Restleben und als Beschäftigungstherapie missverstehen, ihr Müsli selber häkeln un...