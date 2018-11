Bauern auf den Barrikaden

Zum zweiten Mal innerhalb der letzten acht Monate haben Massenproteste von Farmern den westindischen Bundesstaat Maharashtra erreicht. Zwischen 10.000 und 20.000 vorwiegend aus indigenen Gemeinschaften stammende Kleinbauern waren zwei Tage lang nach Mumbai marschiert, wo sie sich auf dem Azad Maidan sammelten, einer zentralen Freifläche im Herz der 25 Millionen Einwohner zählenden Megametropole. Nachdem sich eine Abordnung der Bauern mit Chefminister Devendra Fadnavis getroffen und vom Chef der Regionalregierung verschiedene Zugeständnisse erhalten hatte, wurde die Protestaktion am späten Donnerstag abend (Ortszeit) von den Verantwortlichen für beendet erklärt. Fadnavis, der zur hindunationalistischen Bhara­tiya Janata Party (BJP) von Indiens Premier Narendra Modi gehört, die auch in 22 der 29 Bundesstaaten regiert oder an Koalitionen beteiligt ist, sagte dem Vernehmen nach der Bauerndelegation zu, Saatgutbeihilfen zur Verfügung zu stellen und die Forderu...