Theresa May im Labyrinth

Nachdem die übrigen EU-Mitgliedsstaaten am Sonntag grünes Licht für das Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der Union gegeben haben, steht Premierministerin Theresa May nun vor der undankbaren Aufgabe, das Vertragswerk ihren Parteifreunden und Gegnern schmackhaft zu machen. Am 12. Dezember soll das Unterhaus in London darüber abstimmen. Einer unter anderem auf der Webseite Conservative Home veröffentlichten Liste zufolge planen mindestens 88 Abgeordnete der Tories, gegen den Vertrag zu votieren. Auch die nordirische, unionistisch ausgerichtete DUP bleibt bei ihrem »Nein«. Die DUP-Vorsitzende Arle ne Foster lehnte am Wochenende auf dem Parteitag ihrer Organisation in Belfast den irischen »Backstop« als verfassungsrechtlich nicht akzeptabel ab. Er sei auch wirtschaftlich nicht hinnehmbar, »wenn man die Barrieren betrachtet, die zwischen Großbritannien und Nordirland errichtet werden«.

Der Begriff Backstop bezeichnet eine mögliche Notlösung, die No...