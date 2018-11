Große lässt man laufen

Die Haftstrafe wegen Bestechlichkeit ist nicht das erste Urteil gegen Lothar Finzelberg in Sachen Müllskandal. In einem weiteren Verfahren hatte ebenfalls das Landgericht Magdeburg den früheren Landrat des Kreises Jerichower Land zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. Der heute 65jährige soll 2009 vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Magdeburger Landtages in drei von fünf angeklagten Fällen uneidlich falsch ausgesagt haben. Finzelberg spricht von einer »semantischen Verdrehung meiner Aussagen«. Er wehrt sich daher auch gegen dieses Urteil.

In jenem Prozess ging es um Finzelbergs Kontakte zu den Geschäftsführern der beteiligten Müllfirma. Laut Gericht belegten Zeugenaussagen und Dokumente, dass Finzelberg, anders als er erklärt habe, die Unternehmer gekannt, getroffen und vor dem Auffliegen des Skandals in Verwaltungsvorgänge rund um die Tongruben eingegriffen habe. Der Verurteilte erklärte hing...