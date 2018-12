Trotz alledem!

Hat das Proletariat heute die Macht in Händen? Es sind Arbeiter- und Soldatenräte gebildet; aber sie sind keineswegs der Ausdruck eines vollkommen klaren proletarischen Klassenbewusstseins. Offiziere, vielfach hochfeudale, sind in sie gewählt. Unter den Arbeiterräten befinden sich Angehörige der herrschenden Klassen. Das ist beschämend! Nur Arbeiter und proletarische Soldaten oder solche Männer und Frauen, die durch ein Leben der Aufopferung und des Kampfes sich vor dem Proletariat legitimieren können, gehören in die Arbeiter- und Soldatenräte. Alle andern gehören jetzt nicht an entscheidende Stellen. Es bleibt nichts übrig als dieser klare Machtstandpunkt gegenüber den herrschenden Klassen, die dem Proletariat so lange ihren Willen aufgezwungen haben. Nur das Proletariat selbst kann sich befreien! Wie viele Arbeiter- und Soldatenräte lassen an Klarheit und Ehrlichkeit alles zu wünschen übrig! Ich meine alle die, die gestern noch die Revolution begeiferte...