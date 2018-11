Nun ist es amtlich: Le’Veon Bell, Superstar der American-Football-Liga NFL, wird in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren – wegen Vertragsstreitigkeiten mit seinem Klub, den Pittsburgh Steelers. Der 26jährige hatte schon die Vorbereitung und den Start in die Saison verpasst, nachdem kein neuer Kontrakt zustande gekommen war. Vor der vergangenen Saison hatte Bell aus denselben Gründen die Vorbereitung verpasst. Damals unterzeichnete er noch einen »Franchise Tag«, der den Klubs erlaubt, Spieler mit ausgelaufenem Vertrag zu verbesserten Bezügen ein weiteres Jahr an sich zu binden.

In diesem Jahr unterschrieb Bell nicht und verzichtet dam...