Trump schließt Burgfrieden mit CNN

In der Auseinandersetzung mit dem Medienriesen CNN hat das Weiße Haus nachgegeben und zugleich neue formelle Regeln für Pressekonferenzen erlassen. Jetzt droht Journalisten bei Verstößen der Entzug ihrer Akkreditierung. Der Streit war nach einem provokanten Auftreten des CNN-Stars Abilio James (»Jim«) Acosta während einer Pressekonferenz mit Präsident Donald Trump am 7. November eskaliert. Der Nachrichtensender gehört zur Warner Media-Group, die seit dem Sommer im Besitz des Telekommultis AT & T ist. Seit Amtsantritt des derzeitigen US-Präsidenten gehört CNN zu dessen schärfsten Kritikern.

Die neuen Hausregeln haben den Widerspruch der akkreditierten Medienvertreter der »Vereinigung der Korrespondenten«, die über das Weiße Haus berichten, hervorgerufen. Die Reporter reagierten mit Unverständnis auf die Reform und stellten klar, dass man an sich an solche Beschränkungen nicht gebunden fühle. Indes wird Acosta nun wieder dauerhaft – und nicht nur vorl...