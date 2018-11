Der Ranger

Paradies Heimat: Wolfsspuren (1)

Wie schön! Als Ranger in den kanadischen Wäldern hat Jonas Waldek viel Erfahrung gesammelt. In den Nationalpark Sächsische Schweiz zurückgekehrt, ist er nun mit seinen neuen Kollegen im Einsatz, um den Erhalt der einzigartigen Landschaft und Tierwelt zu sichern. Ein Drahtseilakt zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Interessen. Wie gerufen kommt da die Unterstützung der attraktiven Verhaltensbiologin Emilia. Angelockt durch einen Wanderwolf, der in der Region gesichtet wird, steht sie Jonas im Einsatz für die Beibehaltung der Schutzzonen im Nationalpark zur Seite. Grün grünt die Heide – und weit und breit keine sächsische Polizei, die den Wanderwolf in Abschiebehaft neh...