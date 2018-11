Im Paradies der Huren

Putzig trabt das Opferlamm durch eine Villa voller Bildschirme. Es ergeht ihm nicht anders als den meisten seiner Art. So beginnt Paolo Sorrentino seinen monströsen Silvio-Berlusconi-Film »Loro – Die Verführten«. Das Lamm vor der Schlachtbank sind, päpstlich gesprochen, wir alle, insofern wir vor dem Fernseher sitzen und schon immer für Berlusconi oder Vergleichbares gestimmt haben (wie immer es ausgegangen sein mag – man hatte keine Wahl).

Der Film erzählt von einer Zeit der Krise in der Laufbahn des Führers. Berlusconi ist seit den Wahlen 2006 in der Opposition. Italien wird von einem alles andere als stabilen »Mitte-links-Bündnis« unter Romano Prodi regiert. Der Coup für die neuerliche Machtübernahme ist in Planung. Die Verwandlung der »Partei« Forza Italia in die »Das Volk der Freiheit« (Il Popolo della Libertà), der Zerfall der Prodi-Regierung, der schamlose Kauf von Abgeordneten und das alles. Schließlich führen die Neuwahlen 2008 zur vierten und le...