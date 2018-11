Einigung in Sicht

Die EU-Kommission und die britische Regierung haben sich in den Verhandlungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union in wesentlichen Punkten über ihr künftiges Verhältnis geeinigt. Das bestätigte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag bestätigte.

Beide Seiten streben nach dem »Brexit« im März 2019 eine enge Partnerschaft in vielen Bereichen an. Beabsichtigt seien unter anderem möglichst enge Handelsbeziehungen. Es solle »eine ambitionierte und weitreichende wirtschaftliche Partnerschaft entwickelt« werden, heißt es in einem am Donnerstag vorgestellten Entwurf zu einer politischen Erklärung. Außerdem bestehe die Möglichkeit, die Übergangsperiode nach dem Ausscheiden Großbritanniens um bis zu zwe...