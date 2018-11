»Union hat Karlsruhe auf dem Kieker«

Am Donnerstag ist Stephan Harbarth vom Bundestag als neuer Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewählt worden. Die Unionsfraktion macht damit einen CDU-Abgeordneten aus ihren Reihen zum Vizepräsidenten des höchsten deutschen Gerichts, der dazu aller Voraussicht nach in zwei Jahren zum Präsidenten desselben aufsteigen wird. Die Personalie war mit SPD, Grünen und FDP ausgehandelt worden. Ihre Fraktion wurde nicht eingebunden?

Die Linke war nicht an den Gesprächen beteiligt. Das haben die genannten Fraktionen unter sich ausgemacht.

Gibt es Informationen, ob die Union ihren Kandidaten reibungslos durchbringen konnte?

Traditionell wechselt das Vorschlagsrecht für einen neu zu ernennenden Richter am Bundesverfassungsgericht zwischen den Fraktionen von CDU/CSU und SPD. Nach diesem informellen Verfahren war nun die Union am Zug. Im Normalfall werden die Personalien dann auch durchgewunken. Gleichwohl gab es diesmal eine Diskussion. Ursprünglich wollt...